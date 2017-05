De verplaatsbare dijk leg je gewoon waar de nood het hoogst is

BREDA - Waterschap de Brabantse Delta heeft vrijdagmiddag naast de rivier de Mark in het Markdal een test uitgevoerd met een verplaatsbare dijk. De test is geslaagd en daarom blijft de dijk het hele weekend liggen bij het kantoor van het waterschap aan de Bouvignelaan in Breda.

De verplaatsbare dijk is een 600 meter lange plastic buis die gevuld wordt met water. Die buis moet sterk genoeg zijn om bij hoogwater wateroverlast te voorkomen. De dijk is gevuld met maar liefst 237.000 liter water uit de Mark. Daarna kan hij worden opgeslagen in een loods van het waterschap.

De Brabantse Delta zet de mobiele dijk straks in als de waterberging Volkerak-Zoommeer in werking wordt gezet. Als er wateroverlast is langs de haven van Dinteloord, wordt de dijk uit de loods gehaald.