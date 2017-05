Nieuw station van Breda is Beste Gebouw van 2017

BREDA - De OV Terminal Breda is vrijdag uitgeroepen tot het beste gebouw van het jaar. De titel werd uitgereikt door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA). "Het station voelt als een gebouw waaromheen nog zoveel meer kan ontstaan", aldus de jury.

In totaal waren er negen genomineerden, waaronder één andere Brabantse kanshebber: SintLucas College Strijp-S in Eindhoven.

Volgens de BNA is OV Terminal Breda veel meer dan een treinstation: het omvat een busstation, een passage, een parkeergarage op het dak, winkels, kantoren, 147 woningen, fietsenstallingen en twee pleinen.



Architect Koen van Velsen bracht de functies op een bijzondere manier bij elkaar in een bakstenen gebouw dat over het spoor is gebouwd.Nog niet zo lang geleden kwam het nieuwe, 144 miljoen kostende stationsgebouw nog negatief in het nieuws. Reizigers die hun fiets wilden ophalen bij de onbewaakte fietsenstalling aan de centrumzijde, moesten een bouwhelm op. Twee steentrips vielen eerder naar beneden.Reizigers hadden daarnaast last van andere ongemakken , zoals valse brandmeldingen en lekkages.