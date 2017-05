FINA Swimming World Cup in Eindhoven moet 'legendarisch' evenement worden

EINDHOVEN - Het is een tweedaagse zwemwedstrijd en wereldwijd zit er in de prijzenpot twee miljoen dollar. De Nederlandse editie van de zwemwedstrijd, de FINA World Cup, wordt in augustus in Eindhoven gehouden. In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion gaan dan 's werelds beste zwematleten van start. Om echt de grootste namen naar Eindhoven te krijgen is Pieter van den Hoogenband ingeschakeld als toernooidirecteur.

De drievoudig olympisch kampioen verwacht dat zowel sportief als organisatorisch een nieuwe standaard wordt gezet. “De FINA World Cup wordt twee weken na het WK zwemmen in Boedapest gehouden als veel van de zwemmers in topvorm zijn. Het is een uitgelezen moment om Nederlandse en internationale toppers in eigen land in actie te zien. Ik verwacht dat we in Eindhoven toptijden gaan zien in een setting die voor de zwemsport ongekend is.”



'Volle oorlogssterkte'

Voor die toptijden heb je ook de echte sterren nodig en die echte sterren vindt je onder meer in Australië. “Ik heb vanochtend nog mijn vriend en oud trainer Jacco Verhaeren aan de telefoon gehad en die zal hier op volle oorlogssterkte verschijnen.”



De komst van de FINA World Cup naar Eindhoven is mogelijk gemaakt door investeringen van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven. Ook is een oude sponsor (Eiffel) weer bereid gevonden om te investeren. “Topsporters en topcoaches vormen voor ons een dagelijkse inspiratiebron. Zij motiveren ons en houden ons een spiegel voor. Vanuit die gedachte verbinden wij ons als partner aan de FINA-worldcup in Eindhoven”, zegt Monique Noomen-Greve van Eiffel.



Visitekaartje

Met de organisatie van de World Cup wil Van den Hoogenband ook laten zien dat Nederland weer in de markt is om grote internationale toernooien te organiseren. “Dit kan inderdaad de opmaat zijn dat we weer in de markt zijn om grotere internationale wedstrijden naar Eindhoven te halen. Het moet in ieder geval een legendarisch, sprankelend en dynamisch evenement worden.”