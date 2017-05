Man rijdt auto de sloot in en gaat er daarna samen met zijn hond vandoor

DEN BOSCH - Een man heeft vrijdagmiddag rond halfvijf in Den Bosch met zijn auto een boom omvergereden en is vast komen te zitten in een sloot. De man ging er na het ongeval samen met zijn hond vandoor. De politie is op zoek naar deze man.

Het ongeval gebeurde aan de Wasweg. Het gaat om een blanke man van rond de dertig. Hij draagt een witte pet en een trainingsbroek. Hij loopt vermoedelijk nog steeds rond met zijn zwarte hond.