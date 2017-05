Deze 15 winkels waren (of zijn) te vies volgens de NVWA

EINDHOVEN - Vijftien Brabantse winkels hadden tussen 2013 en 2016 hun hygiëne niet op orde. RTL Nieuws dwong de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om deze gegevens vrij te geven. Benieuwd of je ooit klant bent geweest bij één van deze zaken? Wij zetten ze hieronder voor je op een rijtje.

Gesloten

Een aantal van de zaken uit het lijstje bestaat inmiddels (gelukkig?) niet meer:

’t Lekker Plekske & Joost Kookt! In Roosendaal

Büsra Supermarkt in Breda

Vis in Breda

Öz-Ha Vers Market in Waalwijk

Bakkerij Bereket in Eindhoven

Weer in orde

Andere zaken zijn wel op de vingers getikt door de NVWA maar zijn ondertussen van eigenaar gewisseld of dezelfde eigenaren hebben hun hygiëne inmiddels weer op orde:

Dost Asya Bakkerij in Roosendaal

Bakkerij Oosterhout Vof in Oosterhout

Supermarkt St-Paulos in Tilburg

Plus Bart Bakens in Den Bosch

Aldi Markt in Eindhoven (Winkelcentrum Woensel)

Albert Heijn aan de Kardinaal De Jongstraat in Valkenswaard, moest in mei 2016 dicht vanwege een rattenplaag

Bakkerij de Jong in Budel

Nog riskant

Onderstaande drie zaken hebben hun hygiëne volgens de laatste gegevens nog niet op orde en hebben in 2016 nog een boete gekregen van de NVWA. In de eerste twee zaken werden onder andere kakkerlakken, schimmels en muizenpoep gevonden. De viszaak zou zich niet aan alle voorschriften en juiste temperaturen houden. De situatie kan per bedrijf sinds 2016 nog wel gewijzigd zijn.

Bakkerij Marakech in Bergen op Zoom

Bakkerij Nieuw Andalucia in Breda

Vispaleis van Wijk in Helmond

RTL Nieuws, die de gegevens kreeg van de NVWA, heeft de drie bovenstaande zaken nog om een reactie gevraagd maar heeft die niet gekregen.