Politie waarschuwt voor oplichters die zich voordoen als Microsoft-medewerkers

EINDHOVEN - Cybercriminaliteit is nog altijd een groeiend probleem in Brabant. Politie Oost-Brabant waarschuwt alert te zijn voor de activiteiten van oplichters die zich via voordoen als medewerkers van Microsoft. De methode is al langere tijd bekend, maar volgens de politie neemt het aantal aangiftes toe.

De oplichters bellen vanuit het buitenland en doen zich voor als medewerkers van Microsoft. Ze proberen dan via een babbeltruc toegang tot de computer te krijgen.



De oplichters maken hun slachtoffers wijs dat er een virus op de computer zit en dat zij dit virus kunnen verwijderen. Zij krijgen op deze manier toegang tot de computer van het slachtoffer. Of ze proberen zogenaamd een antivirusprogramma te verkopen. Voor de duidelijkheid: Microsoft neemt nooit op deze manier contact op met gebruikers over een virus.



Advies

De politie adviseert vooral geen inloggegevens aan bellers te geven en contact op te nemen met de politie. In heel Oost-Brabant zijn er al aangiftes en meldingen bij de politie binnengekomen. Via deze gesprekken is veel geld gestolen van de slachtoffers.