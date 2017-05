Chocoladeplas op straat nadat ketel van aanhanger valt in Hoeven

HOEVEN - Op de Heul in Hoeven is een enorme ketel met chocolade van een aanhanger gevallen. De ketel is gekanteld, waardoor de inhoud van 500 kilogram gesmolten chocola de straat op is gestroomd.

Dat meldt de wijkagent op Twitter. Hoe het kwam dat de ketel kantelde, is nog niet bekend. De ketel was wel vastgemaakt met spanbanden, maar het lijkt erop dat die het hebben begeven.



De chocola stroomde voor het grootste gedeelte de berm in.