400.000 euro bij elkaar fietsen voor de kerk die door Vincent van Gogh beroemd werd

ZUNDERT - Precies 396 kilometer. Zo ver is het fietsen van het ene naar het andere 'Van Gogh-dorp'. In vijf dagen fietste een groepje Fransen vanuit Auvers-sur-Oise naar Zundert. Daarmee wilden ze zoveel mogelijk geld ophalen voor de restauratie van ‘hun’ wereldberoemde Van Gogh-kerk. Stipt om vijf uur kwam het groepje vrijdagavond aan bij het Stadhuis waar ze in het Frans werden ontvangen door burgemeester Leny Poppe-de Looff.

Het doel van de negen inwoners van Auvers-sur-Oise is aandacht vragen voor de opknapbeurt die de de kerk in hun dorp nodig heeft.



De kerk werd wereldberoemd werd dankzij een schilderij van Vincent van Gogh. Er is in totaal 600.000 euro nodig voor de restauratie van het dak en het houtwerk van de kerk. Een flink bedrag. Dankzij de hulp van een hoop sponsors staat de teller nu op 200.000. Veel ondernemers uit het Franse dorpje hebben hun steentje bijgedragen.Een van de fietsers is Veronique Le Clainche. "We voelen ons vereerd dat we hier in Zundert mogen arriveren voor een heel interessant doel. Namelijk voor de restauratie van het dak van de kerk in ons dorp." Veronique is wel een beetje moe. "We hebben tachtig kilometer per dag gefietst."Burgemeester Leny Poppe-de Looff bewondert de Franse fietsers. "Ik vond dat een welkomswoord in het Frans wel het minste was wat ik kon doen."De gemeente Zundert heeft een bankrekeningnummer opengesteld voor iedereen die de wereldberoemde kerk in Auvers-sur-Oise een warm hart toedraagt. De gemeente maakt de opbrengst over naar de stad Auvers-sur-Oise, inclusief een compleet overzicht van alle sponsoren/donateurs.