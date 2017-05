Floor (8) zet Philips Stadion op stelten, duizenden mensen gaan uit hun dak

EINDHOVEN - Het was volle bak vrijdag in het Philips Stadion. Niet vanwege het voetbal, maar vanwege het optreden van de Nuenense Floor Scholder en haar dansschool DéDé Dance. De achtjarige was voor één dag baas van het veld van PSV. Zij koos ervoor om een megaballetles te gegeven.

Floor won een wedstrijd die Energiedirect - als hoofdsponsor van PSV - uitschreef. Iedereen die een origineel idee had, kon zich bij Energiedirect melden.



Floor won. Het resultaat was vrijdag te zien. Duizenden kinderen en volwassenen die uit hun dak gingen op hippe muziek.Het middelpunt van de aandacht was uiteraard Floor zelf. “Dankjewel, Floor”, schreeuwden duizenden dansers samen met het aanwezige publiek.De Nuenense stond aardig stijf van de zenuwen. “Vooral het begin was erg spannend. Ik heb zoiets nog nooit eerder gedaan", zei ze na afloop.Haar hoogtepunt van de avond? “Eigenlijk alles wel”, antwoordde ze met een grote glimlach.