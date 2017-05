Gewonde bij ongeval tussen auto en vrachtwagen bij Hazeldonk

HAZELDONK - Bij een ongeval bij grensovergang Hazeldonk-Meer is vrijdagavond een persoon gewond geraakt. De man kwam met zijn auto gedeeltelijk onder een vrachtwagen terecht.

De bestuurder is door de brandweer uit de auto geknipt. Zowel Nederlandse als Belgische hulpdiensten kwamen ter plaatse. De man is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Breda.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.