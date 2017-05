Dode vrouw gevonden in woning Sint Willebrord, buurtbewoners hoorden schoten

SINT WILLEBRORD - In een woning aan de Fazantendonk in Sint Willebrord is vrijdagavond een dode vrouw gevonden. De politie bevestigt dat er een man is aangehouden. Omwonenden zeggen schoten te hebben gehoord maar de politie kan dit nog niet bevestigen.

Wat zich in de woning precies heeft afgespeeld is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak van de vrouw.



Een buurvrouw vertelt dat de man en vrouw er nog maar twee maanden woonde: "Ze kwamen nog aan de deur om zich voor te stellen." De buurvrouw was niet thuis toen het gebeurde en heeft dan ook niks verdachts gehoord.



Hulpverleners hebben de vrouw nog geprobeerd te reanimeren, maar waren te laat. De identiteit van de vrouw is nog niet bekend. Het onderzoek is volgens de politie in volle gang en gaat nog uren duren.In de woning was ook een hond aanwezig, die is door de dierenambulance opgehaald.