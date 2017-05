Moordzaak Peter van der Linde: te weinig bewijs tegen nieuwe verdachte

De plek van de moord in Breda, januari 2017 (foto: Willem-Jan Joachems)

ETTEN-LEUR/ GRAVE - Piet S. zit niet langer vast voor de moord op Bredanaar Peter van der Linde. De rechter-commissaris heeft bepaald dat er te weinig bewijs is voor die beschuldiging. Hij blijft nog wel in de cel in Grave. Daar zit hij vast op verdenking van witwassen.

Volgens zijn advocaat -Alexander Admiraal- is het veelzeggend als de rechter je in deze fase van het onderzoek al vrijlaat. Hij meldt ook dat Piet S. opgelucht is en dat hij niks met de moord te maken heeft en ook geen motief heeft.