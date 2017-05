'Jihadverdachte moet paspoort inleveren, maar komt wel op vrije voeten'

DEN BOSCH - De jihadverdachte die sinds vorige zomer vastzit voor de ontvoering van een 16-jarige meisje uit Heesch, komt maandag voorlopig op vrije voeten. Hij mag in vrijheid zijn proces afwachten, schrijft het AD zaterdag.

De 38-jarige Amsterdammer Marlon G. nam recent een nieuwe advocaat, G. Dayala, in de arm.



Meer tijd nodig

Hij gaf vrijdag in de rechtbank van Den Bosch aan meer tijd nodig te hebben om zich in te lezen in het dossier. Mogelijk komt de advocaat daarna met aanvullende onderzoekswensen.



De komende maanden kan de zaak niet worden afgerond en daarom vroeg Dayala om schorsing van de voorlopige hechtenis. De rechters gingen daar in mee.



Paspoort inleveren

Voorwaarde is wel dat G. zijn paspoort inlevert. Hij mag ook geen contact hebben met het meisje en haar moeder.



Het meisje werd werd vorige zomer twee maanden vastgehouden in België. Ze trouwde daar volgens het islamitisch recht.