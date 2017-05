Zonder notaris een woning verkopen loopt verkeerd af: beroving van groot geldbedrag

EINDHOVEN - Een man is vrijdag van een groot bedrag aan cash geld beroofd bij een hotel aan de Vestdijk in Eindhoven. Het slachtoffer had met de daders afgesproken voor de verkoop van een appartement.

Die afspraak liep niet zoals gepland. Het geld werd gestolen en de daders gingen er vandoor.



Vluchtauto

Het slachtoffer probeerde de vluchtauto, een bordeauxrode Volvo V70, nog tegen te houden. Hierbij raakte hij lichtgewond aan zijn hoofd en handen.



De straatroof werd gepleegd op klaarlichte dag. Van de daders ontbreekt ieder spoor. De politie zoekt getuigen.