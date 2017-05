HOEVEN - Ruim zeven uur. Zo lang waren medewerkers van Strukton Milieutechniek vrijdagavond en - nacht bezig met het opruimen van de chocoladesmurrie die op de weg was beland op De Heul in Hoeven. Na het kantelen van een aanhanger stroomde daar 400 kilogram vloeibare chococlade over de weg en in het riool.

"De coördinator van het district Zuid-Nederland belde me en vertelde dat hij een probleem had", blikt een medewerker van Strukton terug. "Hij vertelde van de chocolade op de weg in Hoeven en dat die aan het stollen was. Hij had water nodig om de boel schoon te spuiten."



Op straat, tegen huizen, in riool...

"Ik ben na dat telefoontje met een aanhanger met een tank - waarmee we normaal gesproken olie van de weg spuiten - naar Hoeven gereden", vertelt een medewerker. "Er lag best veel. Daarom is er uiteindelijk nog meer materieel naartoe gegaan."



De chocolade bleek toen al gestold. "Het lag op straat, tegen huizen aan, tegen een auto aan en zat in het riool. Het was net een oorlogsveld, maar dan van chocolade."



'Halfvijf pas klaar'

Uiteindelijk werd een hogedrukinstallatie ingeschakeld en werd een speciale wagen opgeroepen waarmee het riool gereinigd en leeggezogen kon worden. "Het was zaak om met zo heet mogelijk water en zo weinig mogelijk druk de chocolade te laten smelten en op te zuigen in een speciale wagen."



En die klus nam nogal wat tijd in beslag. "Uiteindelijk waren we 's nachts om halfvijf klaar."



Twintig kuub mest

Volgens de medewerker van Strukton komen zij de laatste tijd steeds vaker 'originele' verontreinigingen tegen. "Een tijdje geleden lag er in Eindhoven bijvoorbeeld twintig kuub mest op straat. Maar chcocolade op de weg had ik nog niet eerder meegemaakt. Dit was iets nieuws."