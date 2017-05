Gekkenhuis bij laatste training van NAC voor duel met FC Volendam

BREDA - Begeleid door luid gejuich en veel vuurwerk heeft NAC Breda zaterdag de laatste training voor nacompetitiewedstrijd tegen FC Volendam afgewerkt. Naar schatting waren ruim vijfhonderd fans bij de openbare training in het stadion aanwezig.

NAC speelde donderdagavond tegen FC Volendam, in Noord-Holland, met 2-2 gelijk . Nadat Thomas Agyepong de Bredase ploeg op voorsprong schoot, bogen twee invallers van FC Volendam - Daniel van Son en Nick Runderkamp - de stand om. NAC-spits Cyriel Dessers maakte in de laatste minuut de belangrijke gelijkmaker. Hij maakte daarbij hands , maar dat ontging de scheidsrechter.Als NAC over twee duels afrekent met Volendam, plaatst de ploeg van Stijn Vreven zich voor de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie. In die eindstrijd wacht waarschijnlijk het Nijmeegse NEC. Dat won donderdag in Drenthe de eerste wedstrijd tegen FC Emmen met 3-1.Vorig jaar plaatste NAC zich ook voor die finale. Daarin was toen Willem II over twee duels te sterk.Ook Helmond Sport maakt nog kans op het bereiken van de finale van de play-offs. Helmond Sport verloor donderdag onnodig thuis van Roda JC: 0-1. Zondag is de return in Kerkrade."Laat de Roda-spelers maar denken dat ze er al zijn", benadrukte doelman Stijn van Gassel na het de eerste ontmoeting. "Wij gaan naar Kerkrade om daar voor een stuntje te zorgen."Als Helmond Sport de eindstrijd bereikt, treft het daarin de winnaar van de wedstrijd SC Cambuur-MVV Maastricht. Die teams speelden donderdag hun eerste duel 1-1 gelijk.