Vrouw vermoord in Sint Willebrord, partner opgepakt

SINT WILLEBRORD - De 45-jarige vrouw die vrijdagavond dood werd gevonden in een huis aan de Fazantendonk in Sint Willebrord, is door een misdrijf om het leven gekomen. Haar vriend (46) is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij haar dood.

De dode vrouw werd vrijdagavond rond tien uur gevonden. In de woning vonden agenten direct sporen die wezen op een misdrijf. De 46-jarige partner van de vrouw was nog in het huis aanwezig. Hij is meteen opgepakt.



Onderzoek

Tot diep in de nacht is onderzoek gedaan in en rondom het huis. Zaterdag gaat dat onderzoek door. Twaalf rechercheurs werken aan de zaak.



De verdachte moet nog worden verhoord. Er worden ook nog getuigenverklaringen verzameld. Buurtbewoners zeiden vrijdagavond schoten te hebben gehoord.



Buurvrouw

Volgens een buurvrouw woonden de man en vrouw nog maar twee maanden in het huis.