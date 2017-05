Politie houdt man onder schot bij arrestatie na achtervolging

GOIRLE - Na een achtervolging van Goirle tot Alphen heeft de politie vrijdagavond een 18-jarige man uit Schijf opgepakt. De man had twee vuurwapens en harddrugs bij zich.

Een toezichthouder hoorde schoten in het buitengebied van Goirle. Toen hij ging kijken, zag hij een auto wegrijden. De bestuurder negeerde een stopteken en hij ging er met hoge snelheid vandoor.



Onder schot

Meerdere politieauto's zetten de achtervolging in. Die eindigde op de Chaamseweg in Alphen. Bij de arrestatie hielden agenten de verdachte onder schot.



In de auto lagen twee vuurwapens, vermoedelijk alarmpistolen. Het kenteken van de auto was ongeldig. De harddrugs zijn in beslag genomen.