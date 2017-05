Frikandellenjagers van Dellie Rally net vertrokken: 'Sommigen hebben er al acht op!'

DEURNE - Slinger die vetpan maar aan! Snackbars in Oost-Brabant moeten zich zaterdag voorbereiden op een bezoek van de Dellie Rally. 61 hongerige frituurfanaten op brommertjes strijden weer om een eervolle titel: wie kan de meeste frikandellen op?

"We zijn pas net onderweg", zegt organisator Tim van der Aa wanneer de rally is neergestreken bij een snackbar in Deurne. "Zelf sta ik nu op twee snacks. Ik ben meer een dieseltje denk ik. Sommigen hier hebben er nu al acht op!"



De Dellie Rally is een initiatief van een vriendengroep en wordt dit jaar voor de derde keer gereden. "Het wordt een steeds grotere groep. We zijn nu met 61 man, het is een hele bezienswaardigheid geworden. Auto's stoppen zelfs om foto's te maken."



Maag oprekken

Hebben de deelnemers zich een week moeten uithongeren voor deze uitdaging? Integendeel: "Je moet juist heel veel eten, je maag moet oprekken", lacht Van der Aa. "En overgeven is zwaar verboden trouwens."



De rally doet snackbars in Helmond, Deurne, Erp, Mierlo en Gemert aan. De frikandellenkoning van dit jaar wordt pas zaterdagavond tegen middernacht gekroond. De winnaar heeft zaterdagmiddag nogal wat waar te maken: "De winnaar van vorig jaar had zeventien snacks op. Mexicano’s en viandellen mogen ook."



Dit zijn beelden van vorig jaar: