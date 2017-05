Spelers RKJVV slaan scheidsrechter tijdens kampioenswedstrijd, KNVB start onderzoek

HAARSTEEG - Een scheidsrechter is zaterdagmiddag geslagen door spelers van voetbalclub RKJVV uit Den Bosch. Dat gebeurde tijdens een kampioenswedstrijd tussen RKJVV 5 en Oirschot Vooruit 6. De tuchtcommissie van de KNVB start een grondig onderzoek naar de mishandeling.

De wedstrijd werd gespeeld op neutraal terrein, op een veld van VV Haarsteeg. De aanleiding voor de mishandeling is niet bekend, maar er zou een geschil over een penalty aan vooraf zijn gegaan.



De politie werd opgeroepen naar Haarsteeg, een ambulance was niet nodig. "De scheidsrechter maakt het goed, hij is wel geschrokken", zegt een woordvoerder van de KNVB. "Dit gaat natuurlijk veel te ver. Wij gaan grondig uitzoeken wat daar precies is gebeurd."



De voorzitter van RKJVV heeft namens de club excuses aangeboden aan de scheidsrechter. De wedstrijd is gestaakt.