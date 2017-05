Lange files op A58 door wegwerkzaamheden

TILBURG - Het was wel aangekondigd, maar toch weten heel veel mensen niet dat er vanaf vrijdagavond negen uur tot maandagochtend vijf uur wordt gewerkt aan de A58. De pechsnelweg van het zuiden is afgesloten vanaf Gilze tot Breda. Gevolg: een lange, hele lange file.

Aansluiten, stilstaan en als geluksmoment twee meter vooruit. Het is dé verschrikking van elke automobilist. Ga daarom niet over de A58 als je van Tilburg naar Breda moet, maar rijd om via Den Bosch of Waalwijk, of ga binnendoor over de N282 via Rijen en Dorst. Een route via de Gilzerbaan zou ook nog kunnen.Als je toch kiest om de A58 te gebruiken, houd dan rekening met een flinke vertraging. Zaterdagmiddag rond twee uur stond er bijvoorbeeld een lange file met een extra reistijd van zestig minuten.