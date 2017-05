Steven Kruijswijk toont herstel in rit waar ijzersterke Tom Dumoulin wint

OROPA - Steven Kruijswijk heeft zich zaterdag weer kunnen meten met de grote renners van de Giro d'Italia. De kopman van Team LottoNL-Jumbo eindigde als negende, 46 seconden achter ritwinnaar Tom Dumoulin.

Kruijswijk heeft het deze Giro vanaf het begin al moeilijk, maar zaterdag kon hij goed mee op de zware slotklim op weg naar Oropa. Uiteindelijk kwam hij op driekwart minuut van winnaar Dumoulin over de finishlijn.



Hij kwam tegelijkertijd met Tanel Kangert over de streep, de huidige nummer zeven van het algemeen klassement. Landgenoot Bauke Mollema staat na vandaag zesde in het algemeen klassement, Kruijswijk won bijna een minuut op zijn landgenoot. Ook op top tien-renners als Bob Jungels, Domenico Pozzovivo en Andrey Amador pakte Kruijswijk tijd.



Wat Kruijswijk vorig jaar presteerde, doet Dumoulin dit jaar. De huidige Roze trui-drager heeft nu dertien seconden minder voorsprong op de nummer twee in vergelijking met Kruijswijk vorig jaar. Bij de Team LottoNL-Jumbo-renner ging het vorig jaar mis in de afdaling, hij pakte die ronde overigens ook geen ritzege. Voor Dumoulin was de overwinning zaterdag zijn tweede etappewinst van de Giro.De achterstand van Kruijswijk op Dumoulin is nu zeven minuten en drie seconden, daarmee staat hij elfde. Nummer tien Amador heeft een minuut en 27 seconden voorsprong op Kruijswijk.