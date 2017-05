Politie pakt gewonde man op voor brandstichting na explosie auto Gemert

GEMERT - In Gemert is zaterdagmiddag een man opgepakt voor brandstichting. Hij probeerde vermoedelijk een auto in brand te steken, maar die ontplofte. De man raakte gewond.

De brand werd opgemerkt door de bewoners van een huis aan de President John F. Kennedystraat in Gemert. Zij hoorden een explosie op hun oprit.



Garage

Die werd veroorzaakt door de brandende auto die daar stond. De auto, een Dacia Stepway, wordt ook verkocht met lpg-installatie. De brand sloeg over op de garage. Ooggetuigen melden dat de garage geheel is afgebrand.





De man die bij de auto stond werd per ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Hij is aangehouden.