Kinderen kunnen niet meer spelen door ordinaire diefstal van rubberen speeltegels

WAALWIJK - Vrijdagnacht zijn zestig rubberen speeltegels gestolen bij een speeltoestel aan de Wilhelmina Druckerstraat in Waalwijk. Erg zuur want ze lagen er pas sinds 9 april. "Niet de gemeente of de ouders zijn bestolen, maar onze kinderen. Zij zijn echt de dupe van deze diefstal", zegt Johan Metselaar van de buurtcommissie.

De kinderen van Johan ontdekten de diefstal. "Ze gingen naar buiten om er te spelen, maar kwamen na twee minuten al terug. Dat verbaasde me al. Mijn dochter zei dat er tegels misten bij het speeltoestel. Ik dacht eerst nog dat het om stoeptegels ging, maar ze zei dat het de zwarte waren. Toen ben ik snel gaan kijken en inderdaad: zestig tegels weg. Precies genoeg tegels voor een mooi rechthoekig veldje in iemands tuin. Bijvoorbeeld voor onder een schommel."



"De tegels zijn midden in de nacht gestolen. "Een getuige zag rond 04:00 uur een rode stationwagon op het speelveld geparkeerd staan. Toen ik de volgende dag ging kijken, stonden de bandensporen nog op de overgebleven tegels. Maar helaas, het regende vanmiddag en nu zijn de sporen weg", zegt Johan teleurgesteld.Sinds zaterdagmiddag is het speeltoestel afgezet met hekken. De buurtkinderen mogen er niet meer op spelen. "Er liggen alleen nog normale stoeptegels en dat kan gevaarlijk zijn voor de kinderen. Voorlopig moeten ze dus ergens heen."Wanneer en of er nieuwe worden gelegd is nog niet bekend. "Deze soort tegels zijn echt schreeuwend duur. Bijna honderd euro per stuk. De gemeente Waalwijk gaat het waarschijnlijk niet vergoeden, want daar is geen geld voor. Wij zelf kunnen het ook niet betalen. Echt, het huilen staat ons nader dan het lachen."