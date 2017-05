Rico Verhoeven waakt voor onderschatting: 'Ismael Lazaar ziet er niet uit als een goede vechter'

DEN BOSCH - Rico Verhoeven staat zaterdagavond tijdens het kickboksgala in de Brabanthallen in Den Bosch tegenover Ismael Lazaar. Voor Verhoeven is het zijn eerste gevecht in Nederland in anderhalf jaar tijd, voor Lazaar is het zijn eerste gevecht voor kickboksorganisatie Glory.

Lazaar mag zichzelf wereldkampioen kickboksen noemen, maar dat is hij bij een andere bond. Zijn gevecht tegen Verhoeven is voor de Tilburgse kickbokser zijn eerste bij Glory. En dan meteen tegen Verhoeven. "Hij is de nummer één van Glory, hij is erg goed."



"Alle mensen die mij zien zeggen dat ik er niet uit zie als een kickbokser. Misschien denkt Rico ook dat het een makkie gaat worden", zegt Lazaar met een grote glimlach. "Als ik niet denk dat ik ga winnen, accepteer ik het gevecht niet. Als ik hem versla, kijken de mensen anders naar mij. Het is een kans voor mij om mezelf te bewijzen. Rico noemt zichzelf The King, dan ben ik The Kingslayer."



Verhoeven is met zijn lengte van 1 meter 96 maar liefst veertien centimeter groter dan Lazaar, die ook een minder afgetraind lichaam heeft. "Hij is een goede vechter. Hij ziet er niet uit als een goede vechter, maar dat is meteen ook het gevaarlijke bij dit gevecht. Hij is klein en een beetje dik, maar hij heeft serieuze kracht."Hij heeft Glory-niveau, kan top vijf zijn. Hij weet hoe hij moet vechten. Je moet hem niet onderschatten, ondanks zijn lengte", aldus Verhoeven. De vechter uit Halsteren weet dat Lazaar bij een andere bond wereldkampioen is. "Er zijn veel bonden en kampioenschappen, maar het enige dat telt is wanneer je kampioen bent van Glory."