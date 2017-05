Jeffrey Herlings krijgt minder aandacht dan Max Verstappen: 'Weet niet of je daar op zit te wachten'

ELSENDORP - Jeffrey Herlings won twee weken geleden zijn eerste race in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross. Zaterdag eindigde hij tijdens de kwalificatieheat in Duitsland als tweede. Ondanks die prestaties kan hij nog gewoon over straat zonder herkend te worden en daar is hij blij mee.

Qua aandacht heeft motorsport in Nederland nog wel wat te klagen, Herlings heeft daar niet heel veel moeite mee. "Soms is het fijn, soms iets minder fijn. Het zou goed zijn als de sport meer op tv zou komen. Maar om als Max Verstappen te moeten leven, dat je in Nederland continue herkend wordt, ik weet niet of je daar op zit te wachten", zei Herlings in Bureau Sport.





Herlings gaf een maand geleden nog aan dat hij dit seizoen moet beschouwen als leerjaar . Met een zege en nu de tweede plaats in de kwalificatie kan hij voorzichtig omhoog kijken op de wereldranglijst. Herlings werd drie keer wereldkampioen in de MX2-klasse, hij is bezig aan zijn eerste jaar in de MXGP.