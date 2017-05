Terug in de tijd met Duitse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog

OVERLOON - Liefhebbers van Duitse voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog kunnen deze dit weekend tijdens Militracks van dichtbij bekijken. Fans van de oude motoren en oorlogsvoertuigen konden er tegen een kleine betaling zelfs ook nog in meerijden.

Het jaarlijkse evenement op het terrein van het Oorlogsmuseum in Overloon is populair. Op de twee dagen komen ruim 10.000 mensen af. De bezoekers worden daar écht getrakteerd met mooie overgebleven geschiedenisstukken. Voertuigen uit heel Europa staan er tentoongesteld.



De Duitse voertuigen reden op een terrein waar tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 heftig is gevochten voor de vrijheid.



Militracks is ook nog te bezoeken op zondag van 9:00 uur tot 17:00 uur 's middags.