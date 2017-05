Robin van Roosmalen wil wereldtitel die hij op de weegschaal verloor terugpakken [LIVE]

DEN BOSCH - Robin van Roosmalen vecht zaterdagavond in Den Bosch voor de wereldtitel. De kickbokser hoopt in zijn eigen stad de wereldtitel terug te pakken, nadat hij hem onlangs verloor zonder te vechten. Van Roosmalen vecht tegen Petchpanomrung Kiatmookao.

In een wedstrijd die over vijf keer drie minuten gaat, heeft Van Roosmalen de eerste ronde gewonnen. Drie van de vijf juryleden gaven de winst aan Van Roosmalen, twee kozen er voor Petchpanomrung.



Van Roosmalen is naar eigen zeggen in topvorm en klaar om de wereldtitel terug te pakken. In januari verloor hij de wereldtitel zonder in de ring te staan. Bij het weegmoment gaf de weegschaal aan dat Van Roosmalen 200 gram te zwaar was om zijn titel in het vedergewicht te mogen verdedigen.Na de wedstrijd tussen Van Roosmalen en Petchpanomrung stappen Rico Verhoeven en Ismael Lazaar in de ring voor de afsluitende wedstrijd in de Brabanthallen.