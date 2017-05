Jonge fietsster aangereden bij oversteken Emerparklaan in Breda, bestuurder rijdt door

BREDA - Op de kruising van de Emerparklaan en de Hondsdonk in Breda is zaterdagavond rond tien uur een meisje aangereden door een auto. Dat gebeurde bij een oversteekplaats.

Het meisje raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ernst van haar verwondingen is niet bekend.



Volgens omstanders is de bestuurder na de aanrijding doorgereden. Op de weg is een merkteken (Mercedes) gevonden van de auto die vermoedelijk betrokken was bij het ongeluk. De politie doet verder onderzoek.