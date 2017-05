Rico Verhoeven geeft zichzelf een vijf, maar hij wint wel van Ismael Lazaar

DEN BOSCH - Voor het eerst sinds zijn gevecht tegen Badr Hari stond Rico Verhoeven weer in de ring tijdens een Glory-wedstrijd. De kickbokser won zaterdagavond in Den Bosch van Ismael Lazaar. De jury koos unaniem voor Verhoeven.

"Een vijf." Dat was het antwoord van Rico Verhoeven op de vraag zichzelf een cijfer te geven voor de wedstrijd. Hij was niet tevreden, ondanks de winst.



Verhoeven was duidelijk de betere. Vanaf de start van de wedstrijd had hij het initiatief. Ondanks een paar rake tikken van Lazaar, won Verhoeven iedere ronde overtuigend. Lazaar bood goed partij en incasseerde de klappen van Verhoeven kranig. Hij hield het vijf rondes vol, waardoor de jury een winnaar aan moest wijzen. Unaniem werd er gekozen voor Verhoeven.