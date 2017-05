Vrouw ernstig gewond na botsing boom

De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. (Foto: Bernt van Dongen/FPMB)

ESCH - Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt nadat zij met haar fiets tegen een boom reed. Het ongeluk gebeurde rond halfdrie op de Gestelseweg in Esch.

De hulpverleners waren twintig minuten aan het zoeken naar de vrouw, omdat haar partner niet precies wist waar zij zich bevonden.



Traumaheli

Vanwege de toestand van de vrouw werd een traumahelikopter opgeroepen. De vrouw is uiteindelijk onder begeleiding van de trauma-arts in een ambulance met spoed overgebracht naar het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.