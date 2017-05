Auto belandt in sloot langs A58 bij Tilburg, bestuurder wilde blikje drinken pakken

TILBURG - Een automobilist is zondagochtend rond halfzeven op de A58 bij Tilburg gewond geraakt nadat hij met zijn auto van de weg raakte en vier meter lager in de sloot belandde. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Lage Wal toen de man een blikje drinken wilde pakken. Hij verloor vervolgens de macht over het stuur, zo gaf hij aan.

Zijn auto begon te slingeren, vloog over de vangrail en belandde via een boom in de sloot.

Ambulancemedewerkers wisten de man uit zijn auto te bevrijden. Hij is met verwondingen aan zijn hoofd en heup naar het ziekenhuis gebracht.

Total loss

Er moest een kraan aan te pas komen om de auto uit de sloot te halen. De wagen is total loss.