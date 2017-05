Dieven babymelkpoeder slaan zeven keer in nog geen drie uur toe

DRIEBERGEN - Twee mannen slaagden er deze week in een stad in onze provincie in om binnen tweeënhalf uur zeven winkeldiefstallen te plegen. De buit was telkens babymelkpoeder. In welke stad het duo toesloeg, wil een woordvoerder van de politie in het kader van het onderzoek niet zeggen.

De twee werden deze week aangehouden tijdens een landelijke actie tegen rondtrekkende criminelen. De resultaten van de actie werden zondag door de politie bekendgemaakt.

Behalve de twee winkeldieven werd in onze provincie tijdens de actie ook een Belg opgepakt. Hij moest in zijn vaderland nog een celstraf van zeshonderd dagen uitzitten.

Zestig aanhoudingen

In totaal werden tijdens de actie van 16 tot en met 19 mei in heel Nederland zestig verdachten aangehouden. Winkeldieven die steeds weer toeslaan, maar ook verdachten die nepmerkkleding in bezit hadden, automobilisten met valse rijbewijzen en of vervalste identiteitspapieren en verdachten die drugs in hun auto hadden.

Opvallend was de vondst in een auto van een grote partij tandenborstels en pistachenootjes. Deze nootjes zijn volgens een woordvoerder van de politie de laatste tijd populair onder het dievengilde.



Duizenden controles

Waar de pistachenootjes zijn buitgemaakt, is nog niet duidelijk. Dit wordt nog onderzocht. De nootjes zijn volgens de politie gewild omdat ze relatief duur zijn nu de oogst van de nootjes is mislukt.

In totaal werden duizenden mensen gecontroleerd. Aan de actie werkten behalve de politie ook de marechaussee, de Belastingdienst en de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) mee. Net als de Duitse, Belgische en Roemeense politie.