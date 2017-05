Wespenplaag verwacht, veel koninginnen in huis en ook mannetjes hebben winter overleefd

WAGENINGEN - Er worden momenteel ook in Brabant veel wespenkoninginnen gespot. Wat opvalt is dat de koninginnen vooral in huis zitten. Veel koninginnen nu, vergroot de kans op wespenoverlast in de zomer, zo waarschuwen onderzoekers van de Wageningen University.

De onderzoekers baseren zich op meldingen via waarneming.nl. In alle provincies worden nu al vier tot zes keer meer wespen gezien dan gemiddeld in de afgelopen jaren. Het gaat dan vooral om de gewone wesp en de Duitse wesp.



Na Gelderland worden vooral vanuit onze provincie veel wespen gemeld.

Mannetjes hebben winter overleefd

Er worden volgens de Wageningen University dus ongewoon veel wespenkoninginnen gespot. Nog opvallender is volgens de onderzoekers dat ook veel darren, mannetjeswespen, worden gezien.



Zij hebben overwinterd terwijl ze normaal voor de winter doodgaan wanneer ze de koninginnen hebben bevrucht.

Overlast afhankelijk van het weer

Of de wespen echt voor overlast gaan zorgen, is afhankelijk van het weer. Heftige buien met in korte tijd tientallen millimeters regen kunnen veel wespen de das omdoen.

Overlast door wespen ontstaat meestal eind juli, als hun nesten klaar zijn en de ‘werksters’ op zoek gaan naar voedsel.