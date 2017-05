Van trap fietsenkelder 'gegooid', Tilburger (25) bewusteloos

TILBURG - Een 25-jarige man uit Tilburg raakte zondagochtend vroeg bewusteloos nadat hij van de trap werd geduwd in de fietsenkelder op De Heuvel in zijn woonplaats. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar, zo laat de politie weten. Een wijkagent meldt dat het slachtoffer 'opzettelijk van de trap werd gegooid'.

Om iets voor halfvijf zondagochtend werd de politie door omstanders gevraagd naar de fietsenkelder te komen. Daar was een man van de trap geduwd. Hij lag bewusteloos onderaan de trap.Verschillende mensen zagen dat het slachtoffer werd geduwd, maar ze konden geen eenduidig signalement geven van de dader.De politie vraagt daarom mensen die iets hebben gezien, zich te melden.