Tattoo Convention in Breda: van doodshoofd tot Harry Potter [FOTO'S]

BREDA - Tattoos, ze zijn tijdloos en populair. Voor veel liefhebbers is de jaarlijkse Needle Art Tattoo Convention in Breda een moment waar halsreikend naar uitgekeken wordt. Ruim 150 tattoo-artiesten uit de hele wereld zijn dit weekend bijeen om een fraaie creatie te zetten op allerlei lichaamsdelen, van billen tot spierballen.

De tatoeërders komen overal vandaan, van Italië tot Moldavië. Veel bezoekers hebben maanden geleden al een afspraak geboekt, om er zeker van te zijn dat ze door hun favoriete artiest onder handen genomen kunnen worden.



Onze fotografe was ook bij de Needle Art Tattoo Convention in Breda en legde de creaties vast. De fotoserie is hier te bekijken.





De 23-jarige Benja Wijmans uit Etten-Leur ligt op haar buik terwijl de tattoo-artist bezig is de laatste hand te legggen aan een grote tatoeage op haar kuit. Het is een sprookjesachtig, historisch gebouw uit de eerste Harry Potterfilm. "Ik ben een groot fan van Harry Potter en wist al langer dat ik iets op mijn lichaam wilde hebben. Maar wat precies, daar heb ik lang over nagedacht." Het is niet Benja's eerste tattoo. "Ik heb al bloemen op m'n zij en ook m'n polsen zijn gedaan."Jelle (21) is helemaal uit Dokkum gekomen om een tatoeage te laten zetten in Breda. Op zijn ontblote bovenlijf is een tattoo-artist bezig een reusachtig doodshoofd rood in te kleuren. "Dit gaat heel lang duren", zegt Jelle. "Vandaag wordt aan het eerste deel gewerkt, morgen maakt-ie 'm af. Ik slaap vannacht in een hotel aan de buurt."Even verderop ligt een man, die overduidelijk enorm trots is dat zijn club afgelopen week landskampioen is geworden. Hij is vanuit Schiedam met zijn gezin en een schets van Feyenoord naar Breda afgereisd. "Helaas was de tattoo net niet op tijd klaar voor het kampioensfeest. Maar buiten dat ben ik zielsgelukkig!"Tatoeages blijven ongekend gewild, zowel bij mannen als vrouwen. Wel zijn er ontwikkelingen in de wereld van art tattoo. Volgens Kristel Poels van Art Makia, een tattooshop met vestigingen in Venray en Duitsland zijn extremere dingen, zoals gezichtstattoos, in opkomst. "Verder is er ook steeds meer vraag naar body modifications, wat letterlijk het veranderen van je lichaam betekent. Daarbij wordt via een sneetje een plaatje onder de huid geplaatst, waardoor de huid wordt opgerekt en er een soort 3D-versiering ontstaat. Sommigen laten de plek ook nog tattoeëren, zodat het nog meer opvalt."De Needle Art Tattoo Convention in Breda is ook zondag nog te bezoeken in de grote, gloednieuwe evenementenhal van Breepark.