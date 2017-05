Play-offs: volg hier LIVE de wedstrijd Roda JC - Helmond Sport

KERKRADE - Helmond Sport moet zondagmiddag in ieder geval één keer scoren om de promotiedroom levend te houden. Roda JC won donderdag in Helmond namelijk met 0-1, al was de ploeg van trainer Roy Hendriksen wel beter. De wedstrijd begint om halfeen.

Donderdag vergat Helmond Sport zichzelf te belonen. De ploeg verzuimde zelf te scoren. Roda JC deed dat kort na rust wel.



In de beginfase tastten beide ploegen elkaar af. Het eerste speldenprikje werd uitgedeeld door Helmond Sport. Zeldenrust werd de diepte ingestuurd, maar hij stond net buitenspel. Die beslissing was overigens discutabel, bleek uit televisiebeelden.



Roda JC deed in de persoon van Badibanga wat terug. Zijn vrije trap werd in de korte hoek onschadelijk gemaakt door doelman Van Gassel. In de 10e minuut kreeg Helmond Sport een strafschop. El Makrini haalde Braber onderuit, maar Edwards benutte de pingel niet. Van Leer keerde uitstekend.



Een flinke tegenvaller voor Helmond Sport, maar de ploeg bleef de aanval zoeken. Dat leidde echter niet tot grote kansen. Braber was nog het dichtste bij, maar hij werd te veel gehinderd om tot een goed schot te komen.Het Limburgse publiek liet hun onvrede blijken en korte tijd later kreeg Helmond Sport een goede mogelijkheid. Bourdouxhe bediende Thomassen, maar hij schoof de bal naast.