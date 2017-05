Eindhovenaar ziet voor de tweede keer auto in vlammen opgaan

EINDHOVEN - Voor de twee keer in korte tijd is zaterdagnacht de auto van een man die woont aan de Amaryllisstraat in Eindhoven uitgebrand. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of er in dit geval sprake was van brandstichting. De eigenaar van de auto heeft daarom volgens een politiewoordvoerder nog geen aangifte gedaan.

De man laat volgens haar momenteel bekijken hoe de brand zaterdagnacht kon ontstaan. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van opzet dan doet de eigenaar alsnog aangifte.

De autobrand in de Amaryllisstraat in Eindhoven ontstond zaterdagnacht kort na middernacht.



Burgernetbericht

Er is een Burgernetbericht verstuurd waarin omwonenden wordt gevraagd het te melden wanneer ze iets verdachts hebben gezien.

De politie bevestigt dat het de tweede keer is dat een auto van deze eigenaar uitbrandt. Of er de vorige keer sprake was van brandstichting, kon de politie zondag niet zeggen. Ook kon een woordvoerder niet vertellen wanneer de vorig brand precies was.