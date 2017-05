'Verschil tussen straf en eis geen reden voor hoger beroep tegen wraakvader Haazen'

HELMOND - Het zou advocaat Jan-Hein Kuijpers ‘niks verbazen’ als er toch geen hoger beroep komt in de zaak van wraakvader Mario Haazen uit Helmond. Dat zei de raadsman zondagmiddag in het programma KRAAK. van Omroep Brabant. Er is volgens hem simpelweg geen bewijs van poging tot moord of doodslag.

De 14-jarige dochter van Haazen dacht dat ze een leuke jongen via Facebook had ontmoet, maar in werkelijkheid was het Jack S., een oud-tbs'er van 47 jaar oud. De Helmonder deed aangifte, maar ging ook zelf op onderzoek uit. Hij spoorde hem op en mishandelde S. met een schop.



OM in hoger beroep

Haazen kreeg begin deze maand tien maanden celstraf opgelegd voor de zware mishandeling. Justitie maakte donderdag bekend dat ze in hoger beroep gaat. Justitie had zes jaar geëist omdat ze vindt dat er sprake is van poging tot moord of doodslag.



ZIE OOK: Vader die Facebookbedrieger van zijn dochter zwaar toetakelde krijgt tien maanden cel



Het verschil tussen de eis en straf mag volgens Kuijpers geen reden zijn om in hoger beroep te gaan. Volgens de advocaat wordt het lastig om de verdenking van poging tot moord dan wel doodslag te bewijzen en de zaak rond te krijgen. Hij denkt dat het OM het hoger beroep daarom uiteindelijk nog intrekt.



'Wilde hem niet doodslaan'

De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende bewijs is voor poging tot moord. Er zijn uiteenlopende getuigenverklaringen, Haazen ontkent en het letsel duidt niet op een moordpoging. “Een getuige heeft verklaard dat hij mijn cliënt vier keer heeft zien slaan, maar dat hij niet het idee had dat hij hem dood wilde slaan. Ook is er niemand die zegt dat mijn cliënt hem op het hoofd heeft geslagen", aldus Kuijpers.