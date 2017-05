Meldpunt seksueel geweld loopt storm, veel meer meldingen dan verwacht

EINDHOVEN - Het Centrum Seksueel Geweld in Einhoven krijgt meer meldingen dan verwacht. De verwachting was dat het centrum drie meldingen per week zou krijgen. Na anderhalve maand open te zijn, zit dat aantal op tien.

Het centrum ging eind maart open. Volgens projectleider Wil Saenen is het succes vooral te danken aan het feit dat het landelijke telefoonnummer steeds bekender wordt en de politie slachtoffers goed doorverwijst. "Het is fijn dat het zo goed gaat maar dat bewijst ook weer hoe hard het nodig is."



In heel Nederland zijn er veertien van dit soort centra. In Brabant hebben we er nu een in Eindhoven. Dit jaar gaat ook het centrum voor West-Brabant open. Slachtoffers van een verkrachting of aanranding bellen met een nummer dat 24 uur bereikbaar is. Ze kunnen dan een afspraak maken voor hulp in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Het is belangrijk om binnen 7 dagen te gaan. Dan kunnen sporen nog veiliggesteld worden. Sporen die later als bewijs kunnen dienen tegen de dader.



LEES OOK: Nieuw meldpunt seksueel geweld: 'Binnen 7 dagen kunnen we nog sporen vinden



Werkt motiverend

Het feit dat er meer meldingen komen dan gedacht, werkt volgens Saenen motiverend voor de mensen die betrokken zijn bij het centrum. "We willen de slachtoffers zo goed mogelijk helpen en zorgen dat ze goede hulpverlening krijgen. Zo willen we er voor zorgen dat de slachtoffers geen trauma oplopen. Dan is de kans op herhaling van misbruik minder groot", vertelt Saenen. "Het feit dat de slachtoffers ons goed weten te vinden, werkt heel motiverend om door te gaan met ons werk."



Hoe de slachtoffers de hulp ervaren, weet Saenen niet. "Dat meten we nu nog niet maar dat moet in de toekomst wel gebeuren. We zijn nu nog aan het kijken hoe we dat het besten kunnen gaan doen", aldus de projectledier. "We willen weten of we op de goede weg zijn."