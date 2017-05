Kuyt op de kuit van Jorry: 'Drie goals in kampioenswedstrijd eerbetoonwaardig'

WAALWIJK - Kuyt op zijn kuit. Het is de droom van Jorry Jansen uit Waalwijk. Op 1 juli is het zover, dan wordt zijn held op zijn kuit getatoeëerd. Met drie goals in de kampioenswedstrijd vorige week tegen Heracles bezorgde de aanvoerder van Feyenoord de club na achttien jaar het kampioenschap. ‘Eerbetoonwaardig’, vertelt Jorry in het programma Sportlunch van Omroep Brabant.

Stadion De Kuip heeft hij al op zijn rug staan. Maar een plek op zijn rechterkuit heeft hij nog wel vrij voor zijn held Dirk Kuyt die deze week aankondigde te stoppen met voetbal.

Helemaal te gek zou Jorry het vinden wanneer Dirk Kuyt naar Waalwijk zou komen om zijn handtekening onder de tatoeage te zetten. Dat zou wat hem betreft de ultieme droom zijn.



De Feyenoordfan uit Waalwijk heeft al een paar lijntjes uitgezet in de hoop dat dit gaat lukken. Maar of het nu lukt of niet. "We zullen hem nooit vergeten", zegt hij uit grond van zijn hart.