Man geschopt en geslagen bij straatroof in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een man is zaterdagnacht door twee mannen geschopt en geslagen toen ze zijn rugzak wilden stelen. Een van de daders is opgepakt, de ander is voortvluchtig.

Het slachtoffer werd door een dader aangevallen toen hij door de Oliemolen liep. De overvaller probeerde zijn rugzak te stelen, maar het slachtoffer verweerde zich.



De overvaller kreeg hulp van een andere man. Het tweetal sloeg en schopte het slachtoffer tot hij op de grond lag. Ze pakten zijn rugzak af en vluchtten.



Politieauto

Het slachtoffer stond op en rende achter de overvallers aan. Onderweg kwam hij een politieauto tegen. De agenten arresteerden in de Wilhelminastraat één van de daders, een 21-jarige man uit Roosendaal.



De andere man wist te ontkomen. De tas van het slachtoffer is nog niet gevonden. Daarin zaten persoonlijke spullen en een bankpasje. Het slachtoffer hield schrammen en kapotte kleding over aan de aanval.