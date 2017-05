Jeffrey Herlings wint eerste manche MXGP Duitsland, Glenn Coldenhoff zesde

TEUTSCHENTAL - Jeffrey Herlings heeft zondag in het Duitse Teutschenthal de eerste manche van de MXGP-wedstrijd op zijn naam geschreven.

De 22-jarige coureur uit Elsendorp bleef de Italiaan Antonio Cairoli (tweede) en de Fransman Gautier Paulin (derde) voor. Glenn Coldenhoff uit Heesch moest in de eerste manche genoegen nemen met de zesde plaats. De tweede manche staat later zondag op het programma.



Het was voor Herlings alweer zijn derde manche-overwinning van het seizoen. Twee weken geleden was hij de sterkste in beide races in Letland.



Herlings is bezig aan zijn eerste jaar in de MXGP. Door een gebroken middenhandsbeentje tijdens de voorbereiding kon hij niet fit aan het seizoen beginnen.