'Ik heb kramp in m'n armen': duo schaakt 48 uur lang en haalt wereldrecord

TILBURG - Kramp in de armen en ogen die dichtvallen van de slaap, maar het is ze gelukt. Bob Jansen uit Tilburg en Niels Ondersteijn uit Den Bosch komen in het Guinness Book of Records te staan. Ze hebben 48 uur lang geschaakt en haalden daar zondag een wereldrecord mee binnen.

Het duo van Schaakgenootschap King uit Tilburg heeft ongeveer 750 partijtjes gespeeld. “Sommige partijen begonnen erg op elkaar te lijken. Maar gelukkig kregen we suggesties van bezoekers, sponsoren en mensen die ons en het goede doel een warm hart toedragen. Dan kregen we toch weer iets anders op het bord”, vertelt Bob.



'Op karakter'

Het wakker blijven ging de twee redelijk goed af. “We waren goed voorbereid en voor de rest was het gewoon echt op karakter”, zegt Niels. “Ook kwam het goed uit dat we onze vijf minuten pauze per uur mochten opsparen.”



Bob en Niels deden de recordpoging niet alleen om in het boek te komen, maar ook om geld in te zamelen voor een goed doel: Colt Cambodia. Deze stichting zet zich in voor arme kinderen in Cambodja. De schaakactie leverde meer dan vierduizend euro op.



Het tweetal begon vrijdagmiddag om één uur. Zondagochtend rond half tien werd al duidelijk dat ze het oude record hadden verbroken, maar de schakers gingen nog even door om op de 48 uur uit te komen. Het oude record van twee Spanjaarden stond op 44 uur en 21 minuten.



Niels won 500 keer

Niels was overigens de beste schaker van de twee. Hij won zo’n 500 potjes. “Het is een leuk extraatje dat ik gewonnen heb, maar het was me natuurlijk om het record te doen.”