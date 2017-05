'De beste gaat niet altijd door', Helmond Sport moet uitschakeling nog laten bezinken

KERKRADE - De spelers en technische staf van Helmond Sport wisten zich na de uitschakeling door Roda JC niet helemaal raad met hun emotie. Natuurlijk was er teleurstelling dat de Limburgers vlak voor tijd de onverdiende en funeste gelijkmaker scoorden (1-1), maar er was ook wel trots dat het als bescheiden Jupiler League-club over twee wedstrijden eigenlijk beter was dan de eredivisieclub.

Zelfs Robert Braber stond na afloop met gemengde gevoelens voor de camera. De routinier heeft al het één en ander meegemaakt, maar de dubbele ontmoeting met Roda JC was ook voor hem van buitencategorie.



"Van alle playoffs-wedstrijden die ik gespeeld heb, is dit de meest krankzinnige ontknoping die ik heb meegemaakt. Ik heb zure momenten en heel gelukkige momenten meegemaakt, maar dat we nu niet door zijn is ongelooflijk en moet ik echt nog even laten bezinken."Want Helmond Sport maakte het Roda JC erg moeilijk, maar wist niet de genadeklap uit te delen. Zowel in Helmond als in Kerkrade. Vriend en vijand was het er over eens dat over twee wedstrijden Helmond Sport de betere ploeg was. Maar desalniettemin staat niet Helmond Sport, maar Roda JC in de finale.Braber: "Wij horen daar te staan. Op basis van twee wedstrijden hadden wij het meer verdiend dan Roda JC. Maar dit is de harde realiteit van de play-offs. De beste gaat niet altijd door. En dat is zuur, want we hebben hier een enorme kans laten liggen."En dus zit het seizoen er voor Helmond Sport op. Voorlopig in mineur, al kan er teruggekeken worden op een spectaculair slot van de competitie."Het gevoel van trots is er ook wel. Maar nu balen we enorm. We hebben Helmond Sport wel weer een beetje op de kaart gezet, alleen kopen we daar nu niets voor. Doodzonde."