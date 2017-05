Steven Kruijswijk terug in top tien Giro: 'Er komt een week aan die me ligt'

BERGAMO - Steven Kruijswijk keerde zondag na de vijftiende etappe van de Ronde van Italië weer net terug in de top tien. De Bossche kopman van LottoNL-Jumbo finishte in de eerste groep, waarvan de Luxemburger Bob Jungels de sprint won.

"Ik voel me goed, had het alleen even lastig op dat laatste klimmetje naar de oude stad, maar ik kon terugkomen", vertelde Kruijswijk, die de vooraf zo gewenste vorm enigszins lijkt te benaderen.



"Het was belangrijk voor me dat ik na die zware rit van zaterdag geen slechte dag had, zoals eerder deze Giro. Ik ga met een goed gevoel de rustdag in. Er komt een week die me normaal gesproken ligt."



‘Je weet het nooit’

Kruijswijk komt de komende week op het terrein waar hij vorig jaar uitblonk en het roze droeg, totdat een val twee dagen voor het einde hem de kop kostte.



"De top tien is geen doel, nee. Daarvoor ben ik niet hier. Het podium? Je moet blijven dromen, maar dat wordt moeilijk. Er staan sterke jongens voor me en ik sta een behoorlijk eind achter. Maar je weet het nooit. Vorig jaar hebben we gezien dat er van alles kan gebeuren. Er is nog een hoop te winnen en dan concluderen we in Milaan wel of we tevreden kunnen zijn."