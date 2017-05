'Feestbeest' Roy Donders danst vrolijk mee in zijn nieuwste clip

VUGHT - Of het dé zomerhit van 2017 gaat worden is nog de vraag, maar het nieuwste nummer van Roy Donders is ritmisch genoeg om hem aan het dansen te krijgen. Voor het eerst voor de camera. "Dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gedaan, maar thuis dansten we altijd al, het is bij mij met de paplepel ingegoten." En dat komt mooi uit, want het liedje heet 'Zomerdans'.

Omringd door Braziliaanse danseressen nam de Tilburgse societyster zondag de clip op die hoort bij het nummer. "Het nummer gaat over dansen in de zomer, over plezier maken en feesten. En dat past supergoed bij mij want ik ben altijd een feestbeest."



De opnames van de clip waren op het strand van de IJzeren Man in Vught. Helemaal in stijl pakte Roy flink uit. Behalve zijn vaste danseressen vroeg hij ook een Braziliaanse dansgroep, die met verentooien en glitters de feeststemming er meteen in brengt. "Ik hou van de zomer en de zon, dus ik dacht: laten we dit jaar eens een leuke zomerhit gaan maken."De release van de single is op 9 juni.