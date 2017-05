NAC Breda vol vertrouwen richting finale play-offs: 'Alles geven, daarna dood neervallen'

BREDA - Voor NAC Breda is de laatste horde richting een terugkeer naar de Erevisie bekend. De Bredanaars spelen in de finale van de play-offs tegen NEC. Dat dankte NAC aan een 2-0 zege op Volendam. ‘Nu moeten we alles geven.’

Cyriel Dessers was zondag de grote man tegen Volendam met twee treffers. “Een heel goed gevoel”, aldus de Belgische goalgetter. “De eerste doelstelling is gehaald. Ik vond Volendam geen slechte ploeg, integendeel zelfs, en ik ben blij dat we aan het langste eind trokken.”



NAC weet wat het nu te doen staat: afrekenen met NEC. “Daarna is het vakantie, dus we kunnen alles geven. Daarna mogen we dood neervallen”, aldus een lachende Fabian Sporkslede.



“We zijn er nu zo dichtbij, we moeten er vol voor gaan. Promoveren is het doel en daar heb ik alle vertrouwen in. Absoluut.”