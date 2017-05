Brabanders 'bizar succesvol' op EK streetdance

KALKER - Enorm veel succes voor de Brabantse deelnemers aan het EK streetdance. In maar liefst zes categorieën waren dansers van Boogie Down uit Bergen op Zoom de beste. En ook dansers uit Tilburg en Etten-Leur vielen in de prijzen.

"Dit is bizar", zegt een trotse Ivana Zandbergen van dansschool Boogie Down. "Zoveel winnaars van één dansschool hebben we in Nederland nog nooit gehad. We waren met 35 dansers aanwezig, waarvan er maar liefst 34 in de finale stonden."



Dit zijn de winnaars

De 7-jarige Sara (categorie tot 8 jaar), Ruth (tot 12 jaar), Kyra (vanaf 16 jaar), Bregje en Shannon (duo), Noa en Nienke (duo) en Bregje (battle tot 16 jaar) van Boogie Down wonnen allemaal in hun categorie.



Maar er waren nog meer Brabantse winnaars. Ook Tessa van Hooijdonk van Trivium Dance uit Etten-Leur en Chilton Galimo van D-Crew uit Tilburg werden eerste in hun categorie.



Op naar het WK

Het EK van streetdancebond UDO vond plaats in het Duitse Kalker. In augustus doen de meeste winnende dansers ook mee aan het wereldkampioenschap in het Schotse Glasgow.