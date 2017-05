Maarten van der Weijden heeft zin in recordpoging, 'Maar ik heb ook een soort doodsangst'

WASPIK - Olympisch kampioen zwemmen Maarten van der Weijden doet maandagavond vanaf 21 uur een aanval op het wereldrecord 24 uur zwemmen. Om het oude wereldrecord te verbreken moet de zwemmer uit Waspik minimaal 102 kilometer zwemmen. De laatste training voor de aanval op het wereldrecord, werkte Van der Weijden zondag af in zwembad De Warande in Oosterhout.

“De laatste dagen heb ik een mix van gevoelens”, zegt Maarten van der Weijden. “Ik heb er zin in, ik ben nieuwsgierig en ik ervaar ook een soort doodangst.”



Om het oude wereldrecord te verbreken, dat staat op 101,9 kilometer zwemmen, moet Van der Weijden minimaal 102 kilometer zwemmen. “Het swimgym-bad in Amsterdam waar de poging gaat plaatsvinden is een 25 meterbad en dat betekent meer dan vierduizend banen heen en weer”, zegt Van der Weijden. “Ik denk dat na een uur of vijftien die keerpunten ook niet meer zo lekker zullen gaan, maar ik ga het meemaken.”



Meekijken kan

De olympisch kampioen van 2008 doet een aanval op het wereldrecord omdat het hem ‘heel gaaf’ lijkt om het record te breken, maar ook omdat hij ambassadeur is van KWF Kankerbestrijding. “Ik doe inmiddels al dertien jaar vrijwilligerswerk en het blijft belangrijk.” Voor de wereldrecordpoging bestaat wereldwijd veel belangstelling. Via de website van de zwemmer zijn de 24 uur zwemmen rechtstreeks te volgen.



Tijdens de wereldrecordpoging wordt Van der Weijden begeleid door zijn oud-trainer Marcel Wouda, die een strak tijdschema zal hanteren. “Je mag wel korte pauzes houden, maar de klok loopt gewoon door. Dus het zal echt non-stop zwemmen worden.”



Vloeibare voeding en lichtdokter

Om de energiehuishouding een beetje op peil te houden krijgt Van der Weijden om de twintig minuten vloeibare voeding. Lichtdokter Toine Schoutens uit Tilburg is van de partij om de zwemmer ’s nachts en tegen de ochtend te bombarderen met een hoge intensiteit licht, ook om hem fit en wakker te houden.



Tijdens de 24 uur zal Maarten gezelschap krijgen van topzwemmers als Ranomi Kromowidjojo en Ferry Weertman, die periodes met hem mee zullen zwemmen.